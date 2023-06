Le studentesse pugliesi aiutano le coetanee afghane a frequentare la scuola | “Compriamo e vendiamo le loro borse per finanziare la loro istruzione”

... Sebastiano Leo "un percorso straordinario con risultati importanti, tra cui il primo merito è proprio quello di aver messo al centro della politica regionale gli studenti e le. ...Nuovi contributi sotto forma di borse di studio del valore medio di 200,00 euro per lee gli studentidelle scuole superiori di secondo grado, appartenenti alle famiglie a basso reddito. È quanto previsto dai due Avvisi della Regione Basilicata per l'anno scolastico ...... quarte e quinte classi delle scuole superiori, cimentarsi nella realizzazione di un video ... Loredana Capone, per incoraggiare, ma soprattutto studenti, a misurarsi con questo ...

Le studentesse pugliesi aiutano 10 coetanee afghane a frequentare la scuola: "Compriamo e vendiamo le loro bo… La Repubblica

La strada non è una giungla”, premiati in Regione gli studenti vincitori del Campionato online sulla sicurezza stradale ...Si è conclusa la quinta edizione delle “Olimpiadi della Prevenzione”, organizzate da Inail e Regione Puglia. Al Teatro Kismet di Bari grande festa per centinaia di ragazzi pugliesi finalisti del video ...