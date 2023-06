Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 giugno | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tra i temi in prima pagina sui giornalil'operazione al Gemelli di Papa Francesco: tre ore in anestesia totale. Al risveglio il Pontefice ha scherzato con il chirurgo: "Quando la terza operazione?". Su Repubblica in apertura l'intervista al presidente della Consulta Giuliano Amato. Suisportivi spazio alla sconfitta, al 90', della Fiorentina nella finale di Conference. L'Inter si prepara per la Champions; la Juventus conferma Massimiliano Allegri