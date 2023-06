Le pagelle di Cagliari-Bari 1-1 | si decide tutto domenica a Bari

(Di giovedì 8 giugno 2023)le; alle ore 20:30, all’Unipol Domus diè andato in scena il primo atto della sfida che termineràsera e che stabilirà chi frasi aggiudicherà l’ultimo posto disponibile per il prossimo campionato di Serie A. Si possono buttare le basi per un successo o provare a chiudere anticipatamente i conti ma la sensazione, prima della partita, è che serviranno tutti i prossimi 90’ allo Stadio San Nicola. La regola prevede che la sfida si chiuderà dopo 180’ più recuperi, perché in caso di paritàsera dopo i tempi regolamentari avrà la meglio ilin virtù della migliore classifica al termine della regular season. Ma non conta ...

Ledi- Bari 1 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l'andata della finale playoff di Serie B. Primo dei due atti con in palio la Serie A all'Unipol Domus e ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di andata dei playoff di Serie B:- Bari Ledei protagonisti del match trae Bari, valido per la finale di andata dei playoff Serie B 2022/2023. VOTI(4 - 3 - 1 - 2): Radunovic 8; Zappa 6, ...Lykogiannis 6+: Giunto a Bologna a parametro zero dopo la retrocessione del, occupa la parte sinistra del campo per una ventina di partite. Nel corso della sua prima annata rossoblù, trova ...

Il portiere si oppone al rigore di Cheddira e compie una serie di parate decisive. Le qualità di Mancosu non si discutono, Lapadula è letale. Antenucci è di ghiaccio ...Cagliari-Bari, il finale è amarissimo: dopo il gol di Lapadula il Bari supera lo stordimento e poi inizia a pressare. Solo grazie alle prodezze di Radunovic la rete arriva solo al 96’, su rigore di ...