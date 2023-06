Le offerte imperdibili (che sono truffe)

Leggi su butac

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ci avete segnalato l’ennesima truffa partita da un post Facebook. Stavolta l’oggetto del desiderio è una Nintendo Switch, ma il sito dove si compie il misfatto vende, anzi diciamo che pubblicizza, tonnellate di oggetti a prezzi impossibili. A noi la segnalazione è arrivata con link alla pagina dedicata alla Switch: Console da videogiochi che oggi costa sui 268 euro su Amazon. Console che nel link che ci avete segnalato viene offerta a 96,21 euro. Ho simulato l’acquisto, come facciamo sempre per capire dove e come vengano inviati denari e, come ci era stato segnalato,finto di fronte a una donazione PayPal, unico sistema per fare l’acquisto. Sì avete capito bene, quello che si spaccia per un sito di vendita, quando si arriva ad avere un carrello pronto per il checkout, come unica opzione presenta Paypal, e non come acquisto, bensì come donazione a Marcus ...