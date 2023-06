Le novità di iOS 17

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Apple ha annunciato iOS 17, il prossimo importante aggiornamento per il sistema operativo di iPhone e iPadOS per i tablet con la mela morsicata. iOS 17 promette di rendere iPhone più personale e intuitivo, con nuove funzionalità e miglioramenti per la comunicazione, la condivisione, la digitazione e altro ancora. iOS 17 può registrare le tue emozioni “iOS 17 rende iPhone più personale e intuitivo” è il titolo del comunicato stampa che Apple ha rilasciato per informare delledell’ultimo update del suo software per dispositivi mobili. Il prossimo OS Apple introduce importanti aggiornamenti alle app di comunicazione, permette condivisione più semplice con AirDrop, input di testo più intelligente e nuove esperienze con Journal e StandBy. Inoltre, l’app Salute piuò registrare i tuoi stati d’animo e le tue emozioni nel tempo, in modo da avere un’idea del tuo benessere ...