Le mostre d’arte da visitare in Europa quest’estate

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 8 giugno 2023) Volete immergervi nel mondo dell’arte e della cultura europea, ma non sapete bene cosa c’è e cosa vale la pena vedere? Abbiamo curato una selezione di 15eccezionali che si terranno in tutta, per assicurarvi di non perdere le esperienze più belle. Fela Anikalapu-Kuti: Afrobeat rebellion” alla Philharmonie de Paris (Parigi,