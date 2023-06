(Di giovedì 8 giugno 2023) Lehanno fattoladelIslam Al - Froukh, provocando violenti scontri nella città di Ramallah, in Cisgiordania. Al - Froukh è stato arrestato a ...

Lehanno fatto esplodere la casa del prigioniero palestinese Islam Al - Froukh, provocando violenti scontri nella città di Ramallah, in Cisgiordania. Al - Froukh è stato arrestato a ...Lehanno demolito la casa di un terrorista palestinese a Ramallah, utilizzando esplosivi a seguito di un raid durato tutta la notte. Una squadra dell'esercito composta da oltre 100 ...Tatuaggi ben in vista, orecchini, fisico scolpito, esperto di boxe e di una tecnica di combattimento insegnata alledi difesa, il krav maga. Anche lui fa parte del gruppetto dei '...

Le forze israeliane fanno esplodere casa di prigioniero palestinese - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Uno scenario in movimento, una traiettoria tutta da decifrare. La storia degli ultimi anni, segnata da profonde crisi politiche interne, insegna che i due paesi non hanno interesse ad accendere la mic ...I soldati israeliani sostengono di avere sparato a Mohammed Tamimi per errore: ma c'è scetticismo sui risultati delle indagini ...