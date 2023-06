Composta da otto episodi, Deadloch è una serie che nasce dalle menti di duee autricimolto note in Australia, Kate McCartney e Kate McLennan , e non sorprende quindi che viri in ...Anche se lecontinuano ad essere pagate meno dei maschi, nel cinema oggi c'è più spazio per ... Quando ha scoperto di avere delle doti'L'ho sempre saputo, fin da piccola facevo ridere ...... l'ultima serata ci sarà uno spettacolo di stand - up comedy con Riccardo Poli & Beppe Salmetti, conduttori del programma "Off Topic" di Radio 24 e leCorinna Grandi e Francesca ...

Le attrici comiche italiane hanno qualcosa da dire Internazionale

Chiara Becchimanzi. Attrice, regista, autrice teatrale, stand up comédienne, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada. Scrive, dirige e interpreta, tra gli altri, il ...Dal 16 al 18 giugno si svolgerà il festival agrimusicalletterario di San Damiano d'Asti, 'La Barbera Incontra', dopo il successo della scorsa edizione che ha richiamato oltre 30mila persone. (ANSA) ...