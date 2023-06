Lazio | Sarri vuole Jorginho | Lotito pensa all’offerta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lasi sta muovendo per provare a costruire la prossima squadra per la Champions:vorrebbecome rinforzo Lasi sta muovendo per provare a costruire la prossima squadra per la Champions:vorrebbecome rinforzo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il regista dell’Arsenal è un pupillo dell’allenatore biancoceleste e potrebbe lasciare i Gunners qualora lo richiedesse.di offrirgli un contratto a cifre più basse, attorno ai 4 milioni rispetto ai 6 annuali percepiti in Inghilterra e offrirgli un quinquennale. La valutazione è tra i 10-12 milioni.

Commenta per primo C'è la prima offerta ufficiale dellaper Berardi . A scriverlo questa mattina è Il Messaggero : Lotito ha messo sul piatto 20 ... indicato dacome rinforzo ideale per le ...Che rappresenta pure la principale arma in favore dellaper convincere il giocatore ad accettare il trasferimento (oltre che nella stagione al Chelsealo ha allenato anche a Napoli per ...

[themoneytizer id=”99064-6] Come riporta il Tempo, con l’addio di Tare, il nuovo diesse dovrebbe essere Fabiani, a cui è stata già comunicata la scelta, affiancato da Calveri. Saranno loro a condurre ...Il tecnico ha chiesto a Lotito il centrocampista del Napoli e l'attaccante polacco che tornerà al Marsiglia. La Roma non molla il giocatore del Sassuolo su cui è forte la Juve e prepara l'affondo l'In ...