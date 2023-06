L' aumento dei salari dei metalmeccanici è il frutto di una contrattazione innovativa

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’medio sui minimi contrattuali che iriceveranno nel mese di giugno sarà superiore alle aspettative, e non di poco: 123,40 euro invece dei 27 euro previsti nelle stime del rinnovo di febbraio 2021. Ciò è dovuto a una clausola di salvaguardia sull’inflazione che legava l’del contratto collettivo al dato dell'inflazione sull'indicatore dei prezzi al consumo (Ipca) al netto dei prodotti energetici importati nel 2022. “L’non è il risultato di un nuovo accordo o di un rinnovo, ma l’inverarsi di una previsione che non si sarebbe realizzata nel caso l’inflazione fosse stata più bassa”, spiega Francesco Seghezzi, presidente della fondazione Adapt esperto di mercato del lavoro e relazioni industriali. Inizialmente le previsioni sulla crescita dell’indice Ipca erano molto più basse, ...

