Lascio la tv ? Paolo Bonolis sbugiardato | ecco cosa diceva 25 anni fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) La notizia di un imminente ritiro dalla tv perha messo in allerta tutti i suoi fan. Il conduttore di programmi Mediaset di successo come Ciao Darwin o Avanti un altro ha rivelato, intervistato di recente al Festival Dogliani, che si sta "avviando" a lasciare il piccolo schermo: "È un lavoro a cui mi sono dedicato per 44: sento che nell'ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro. Starò in video ancora per poco". Peccato, però, che abbia detto le stesse identiche parole anche nel 1998, cioè ben 25fa, in un'intervista a Repubblica riportata a galla dal giornalista Antonello Piroso. Quest'ultimo, pubblicando l'articolo del '98 sul suo profilo Twitter, ha scritto: "Lascerà presto la tv. Però il primo annuncio del genere lo fece nel 1998 ('onoro quest'ultimo contratto e ...