L’arte diventa un momento di “Coesione”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Seriate. Fotografie che sanno di ferro e di pietra, di abbracci, di natura, arte e suggestioni. Acquarelli e collage di materiali diversi, quali legno, vetro e foglie, ricordo di stagioni imminenti. Tele a tecnica mista dal disegno astratto. Dipinti a olio figurativi, in cui sono ritratti oggetti, paesaggi, volti. Una piccola statua in argilla su un reticolato metallico. Acrilici, sculture. In tutto sono 62 le opere della mostra sociale ASAV “”, che inaugurerà domenica 11 giugno alle 10.30, con la presentazione della collettiva nell’auditorium della biblioteca civica Gambirasio. A seguire, la visita all’esposizione, allestita sino al primo luglio nella sala espositiva Virgilio Carbonari del palazzo municipale. “La mostra sociale di ASAV racchiude diversi significati, non segna solo la chiusura dell’anno sociale dell’associazione – afferma l’Assessore alla ...

