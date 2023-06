Larino Alta tensione nel carcere | detenuto ferisce agente

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 giugno 2023) Restalanelle carceri del Molise, nella Casa di Reclusione e circondariale diin particolare, e, ancora una volta, agenti di Polizia Penitenziaria restano contusi. “E’ uno stillicidio continuo il ripetersi di eventi critici contro il personale di Polizia Penitenziaria in servizio”, denuncia Matteo Del Re, segretario regionale per il Molise del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il sindacalista spiega che “domenica notte, mentre in Istituto non c’è presidio medico né infermieristico, alcuni detenuti hanno chiesto di aprire una cella perché un altro ristretto asseriva di stare male. L’Assistente di Polizia in servizio non poteva però aprirla senza altro personale di supporto, per cui è stato insultato e minacciato dai, fino all’arrivo della Guardia medica, prontamente chiamata. Una ...