Lapadula | che numeri! Il bomber del Cagliari così eguaglia Osimhen

(Di giovedì 8 giugno 2023) Che numeri quest’anno per Gianluca! Ildel“agguanta”per numero di reti segnate quest’anno Con il gol messo a segno dopo pochi minuti dall’inizio di-Bari, Gianlucaè arrivato a quota 26 marcature stagionali con i rissoblù. Per l’italo-peruviano gli stessi numeri di un mostro sacro del massimo campionato comesuddivisi: 21 in campionato, 4 fin qui durante i playoff e 1 in Coppa Italia.

La sbloccaapprofitta di un cross delizioso di Mancosu. Alla prima occasione utile il bomber di casa non si fa pregare e porta in vantaggio i rossoblù. Battuto caprile con un colpo di ...verrà premiato dal presidente della Lega B, Mauro Balata, proprio questa sera. Saranno più ... La squadra di Mignani sarà invece sopportata in campo dai quasi 400 tifosihanno comprato i ...Gianlucaha conquistato il terzo trofeo individuale in stagione, il "Premio Pablito". Il ... Ma sono due sfideil 33enne affronterà con una testa diversa, consapevole di essere l'MVP del ...

Lapadula era «maledetto», Lapadula ha rotto la Serie B Esquire Italia

Manca sempre meno all'andata della finale playoff tra Cagliari e Bari, con il fischio d'inizio che è previsto per le 20.30. In palio l'ultimo posto per la promozione in Serie ...