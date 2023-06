“L’Antica Pizzeria Da Michele” per la prima volta nei supermercati | margherita in versione frozen

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) LadeDaarriva nei, insurgelata. La storicadi Napoli, definita “il tempio della pizza” e tra le più antiche della città partenopea, per produrla ha scelto Roncadin, azienda di Meduno (PN) specializzata nelle pizze surgelate di alta qualità per il mercato italiano e internazionale. Gli italiani trovano ora nel banco freezer della grande distribuzione una pizzaunica nel suo genere, frutto della collaborazione tra il reparto R&D di Roncadin e la celebrenata nel 1870 con la famiglia Condurro, vessillo della pizza in Italia e nel mondo (oggi anche una catena che si è guadagnata il titolo di “Migliore Catena Artigianale di Pizzerie al Mondo” nel ...