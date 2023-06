(Di giovedì 8 giugno 2023) Nasce in tour: entrando nel bagno dell'autogrill leggo "lasciami come vorresti ritrovarmi" e quell'ispirazione da bagno la ho trovata romantica. Tra i 21 e 27 anni ho vissuto una relazione ...

perché in Lombardia si usa mettere l'articolo davanti ai nomi: per i miei amici sono sempre stata la Mornati ma come nome d'arte era un po' lungo e quindi è nato. Quali sono gli ultimi ...perché in Lombardia si usa mettere l'articolo davanti ai nomi: per i miei amici sono sempre stata la Mornati ma come nome d'arte era un po' lungo e quindi è nato. Quali sono gli ultimi ...

Lamo: "Resto una sognatrice nonostante la disillusione della crescita" Sky Tg24

L'artista lombarda debutta con un album, "Fantapunk", che oltre a mostrare la sua anima ingenua e quella ribelle, ci porta a osservare la contemporaneità da una nuova prospettiva e ci avvicina a una ...