L’aggressione alle spalle e i dubbi sulla madre di Impagnatiello | i punti oscuri dell’omicidio di Giulia Tramontano

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutti idegli inquirenti sull’omicidio diDalla dinamica del delitto aidegli inquirentimamma di Alessandro: sono iancora poco chiaridiche gli inquirenti stanno tentando di ricostruire. A raccontarli è il quotidiano La Stampa, secondo cui gli investigatori nutrono deisu Sabina Paulis, la mamma dell’assassino. La donna, che è entrata per prima nell’appartamento di via Novella, con il suo mazzo di chiavi, ed ha accompagnato il figlio in un bar nei pressi del luogo dove è stato abbandonato il cadavere per chiedere informazioni sulle telecamere esterne del locale, è stata ascoltata dagli inquirenti lunedì ...