L' acqua non basta per la centrale | incubo radiazioni dopo la distruzione della diga

(Di giovedì 8 giugno 2023) La Russia è accusata da Kiev di aver bombardato la città di Kherson durante le operazioni di evacuazione per gli allagamenti provocati dal catastrofico crollodi Kakhovka, per il quale Mosca e Ucraina si accusano a vicenda. "In questo momento la Russia sta bombardando Kherson, che sta affondando, e le zone costiere allagate, impedendo ai soccorritori di evacuare la popolazione. Allo stesso tempo, non stanno nemmeno cercando di evacuare i territori occupati. La gente è seduta sui tetti degli edifici senza cibo e, sotto il sole e i bombardamenti", è la denuncia del consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Denuncia che giunge nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita nelle zone allagate: la regione di Kherson prima e quella di Mykolaiv poi. "A Kherson ho visitato ...