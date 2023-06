‘La via del drago’ | racconti di rinascita dopo cancro al seno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Pubblicata la raccolta di 26 toccanti storie di ‘pagaiatrici in rosa’ Sono racchiuse in ‘La Via del Drago: storie diil tumore al’ (editrice Di Leandro & Partners) le 26 toccanti e luminose storie di ‘pagaiatrici in rosa’, che la giornalista Monica Di Leandro raccoglie in un libro, come messaggio di speranza eper tutte le donne che affrontano il tumore ale per coloro che se ne prendono cura. Realizzato grazie alla collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat e al contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia, queste pagine racchiudono le emozioni e le straordinarie esperienze didelle pagaiatrici di Abbraccio rosa Roma, Donna più Lilt Latina e C6 Siloku Milano. Tra le protagoniste ci sono Anna Maria la capitana, Cinzia ...