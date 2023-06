La vera banalità del male è il femminicidio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Cominciamo da un piccolo colpo di scena. “Se n’è andata. Adesso sono libero!” – il barman di Senago. “La mia donna è morta, sono libero!” – il primo verso del “Vino dell’assassino”, di Charles Baudelaire, “I Fiori del”. “Ma femme est morte, je suis libre!”, posso bere a volontà, tanto vino quanto ne tiene la sua tomba, e non è dire poco, perché l’ho buttata in un pozzo… Quasi testuale. No, non è uno scherzo di cattivo gusto. Vuol dire una prima cosa: l’augurio di non ritrovare questo sciagurato al centro di una nobilitazione artistica. Una porzione enorme della miglior letteratura (e un bel po’ di canzoni) è fatta di femminicidi, che non a caso non si chiamavano così. (Si chiamavano caso mai “uxoricidi”, ammazzamenti di mogli, anche nei rarissimi casi in cui una moglie ammazzava il marito). Non da tanto si è cominciato a provare un imbarazzo per Otello e ...