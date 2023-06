La situazione nelle carceri di Haiti è sempre più grave

(Di giovedì 8 giugno 2023) I detenuti sono spesso lasciati senza acqua, cibo né medicine, in condizioni sovraffollate e aspettando anni per i processi

... che alla luce dei nuovi dati dice al fattoquotidiano.it : 'Mi pare che ladi maggio sia da ascrivere alle pessime condizioni del tempo, come ci hanno confermatoscorse settimane ...... una volta che viene messo all'angolo, è una leggenda metropolitana circolataore successive ... ma unapiù simile alla catastrofe di Chernobyl , almeno analizzando le cause: si è ...... se non eliminare, reati odiosi: deve iniziarescuole e proseguire dappertutto, anche... Per ciò che riguarda laeconomica, viene anche disposto che la vittima, o gli eredi, in ...

Ucraina, ultime notizie. Zelensky: a Kherson situazione catastrofica Il Sole 24 ORE

«La situazione nella parte occupata della regione di Kherson è assolutamente catastrofica» e «abbiamo bisogno di una risposta chiara e rapida da parte del mondo a quanto sta accadendo. È persino ...Dentro l’ex deposito Stella Polare dell’Anm da qualche mese s’è trasferita un’ampia comunità rom. L’hanno occupato e nessuno li ha cacciati ...