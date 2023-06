La Schlein? È una ' amichettista' che parla agli Erasmus

"Siamo intervenuti conlegge complessa e articolata ma è solo conoperazione culturale che si possono ridurre, se non eliminare, reati così odiosi". E mentre si muove anche Ellyche ...Ecco, no, su questo Ellynon può rischiareforzatura. Perderebbe.Con l'opposizione di, Landini e Conte, Meloni campa cent'annivalanga di voti ha seppellito le ambizioni egemoni di Elly. I risultati delle elezioni amministrative hanno messo... ...

Chic senza Schlein. I De Luca (padre e figlio) inviperiti con la Radical Elly Il Riformista

Lo scrittore Fulvio Abbate spiega cosa sia l'amichettismo, ossia quell'indole di una certa sinistra radical chic di negare il pensiero individuale in nome di un patto di sangue da parte dei vari sodal ...Subito dopo la nomina, il deputato scatena la polemica per la scelta di non prendere la tessera e dem e per la posizione sulla guerra Paolo Ciani il nuovo vicecapogruppo del Pd. Anche se, ci tiene a… ...