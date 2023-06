(Di giovedì 8 giugno 2023)- Tre titolari, tre occasioni, tre talenti. Costo totale? Zero. Laha già preso Houssem, centrocampista di qualità che a 25 anni ha deciso di lasciare il Lione . Sta per chiudere l'...

- Tre titolari, tre occasioni, tre talenti. Costo totale Zero. Laha già preso Houssem Aouar , centrocampista di qualità che a 25 anni ha deciso di lasciare il Lione . Sta per chiudere l'accordo con Evan N'Dicka , difensore centrale mancino, che non ha ...

La Roma cala il tris: Aouar, N’Dicka e Tielemans Corriere dello Sport

Il mercato degli svincolati diventa una grande opportunità per una società che non può spendere troppo in cartellini: sono patrimoni anche per il futuro ...