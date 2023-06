La rivelazione shock di Fabrizio Corona | ecco Sonia Bruganelli con chi avrebbe tradito Paolo Bonolis

(Di giovedì 8 giugno 2023) É passato ormai qualche giorno dall’annuncio della fine del matrimonio trama il gossip è ancora nel vivo. E a dargli nuova linfa è stata una recentedi, che attraverso il suo profilo Telegram ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia più chiacchierata del momento. E la bomba in questione riguarda il presunto tradimento di: ladiStando alle rivelazioni di, infatti, in passato ...

Michele Merlo,del padre: 'Dobbiamo lasciare il paese" Michele Merlo è scomparso da due anni per colpa di una leucemia fulminante che non gli ha dato possibilità di sopravvivenza. La ...'Durante la prima prova costume, avevano messo dei supporti per farmi sembrare più prosperosa', ha raccontato Debra ...Questa latop secret del Washington Post. I dettagli sul piano sono stati raccolti da un servizio di intelligence europeo e condivisi con la CIA nel giugno 2022 e fornirebbero alcune ...

Pellegrini, rivelazione shock: “Mi ingozzavo di cibo, poi vomitavo tutto” Corriere dello Sport

Non ha peli sulla lingua Amedeo Goria e per parlare di sesso non usa mezzi termini, tantomeno concepisce tabù. Il giornalista, che a febbraio ha compiuto 69 anni, è di nuovo single dopo la fine della ...Mentre il principe discute nell'aula dell'Alta Corte per la seconda giornata, vediamo i punti principali della sua accusa contro il Mirror Group, ...