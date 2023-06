La reazione di Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano e il video in cui bacia un’altra

(Di giovedì 8 giugno 2023) E mentre sui social è caccia aperta a Martina Taglienti – che è già passata da 57mila a quasi 59mila follower solo su Instagram e nel giro di pochissime ore – l’ormai ex fidanzatasembrerebbe aver smesso di seguire non soloDavid sui social, ma anche tutti gli altri componenti dei Maneskin. A pochi minuti dalla diffusione del comunicato con il qualeha ufficializzato la fine della sua relazione con l’attivista,sembrerebbe essere passato al contrattacco. Senza aggiungere una sola parola a quanto già dichiarato dal suo ex,ha utilizzato Instagram per palesare la sua rabbia nella maniera più plateale possibile., solo pochi minuti fa, ha smesso di seguire su Instagram l’ex fidanzato, Victoria ...

Nelle ultime ore,sarebbe passata al contrattacco, smettendo di seguire Damiano su Instagram . Oltre al cantante, l'attivista avrebbe tolto il follow anche a Victoria De Angelis e alla stessa ...Unainaspettata che ha dato il via a moltissimi film mentali.sapeva che a Martina piaceva Damiano Non era a conoscenza del bacio e lo ha scoperto solo tramite i social Ha preso ...Soleri smette di seguire su Instagram Damiano, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Un altro gossip emerso sono alcuni like alla giovane modella immortalata con Damiano da parte ...

Giorgia Soleri, la reazione dopo il bacio di Damiano con un'altra Biccy

Dopo il comunicato di Damiano, Giorgia smette di seguirlo su Instagram. L'attivista avrebbe tolto il follow anche a Victoria e Martina.Poco fa a sorpresa Damiano David ha annunciato la fine della sua relazione con Giorgia Soleri. Come sappiamo infatti il cantante, è stato beccato mentre baciava una ragazza in discoteca, e in breve il ...