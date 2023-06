La Presidente Marinella Soldi contro le nuove nomine Rai | «Tutte al maschile | uno strappo grave alle policy di genere» La risposta dell’Ad Roberto Sergio

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 8 giugno 2023)(US Rai) Solo uomini al potere. La “nuova” Rai ha suscitato le critiche di. Nelle scorse ore, in occasione dell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza, laRai ha mostrato tutto il suo dissenso per l’assenza di donne tra i nuovi direttori delle testate. Non si è fatta attendere la, sempre in Vigilanza, dell’amministratore delegato. Per prima cosa, laha parlato della situazione finanziaria della Rai: “Vorrei trasferirvi un senso di urgenza. L’azienda, pur avendo chiuso l’ultimo bilancio in pareggio, affronta una situazione di indebitamento pari a 580milioni di euro nel 2022. Per un rinnovo necessario delle forme di finanziamento, serve un piano ...