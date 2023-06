La Juve spinge sui ritorni | nostalgia Morata e rispunta Zaniolo per il dopo Di Maria

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un po' è il fascino della Signora e un po' è ladell'Italia. A volte ritornano, anche sul mercato. Vale per Alvaro, che allantus è già stato in due momenti diversi della carriera ...

Allatornerebbe volentieri Morata. Alvaro, legatissimo a club e tifosi, sarebbe disposto anche ad abbassarsi lo stipendio pur di sposare la Signora per la terza volta e chiudere la carriera in ...Tuttosport apre sul caos che regna a Torino: 'LAÈ SPACCATA'; dentro la società c'è un filone ... Gli altri titoli di giornata: 'Vlasic, Juric. Piace Cancellieri'; 'Il City come un ...Leggi anche Udinese -0 - 1, gol di Chiesa: Allegri in Conference League Atalanta - Monza 5 - ... ma la Romain cerca del vantaggio e al 64' Dybala penetra in area e conclude verso la porta,...

La Juve spinge per Frattesi: contatti continui. L'Inter e la Premier... Calciomercato.com

L'Ad Maurizio Scanavino ribadisce totale fiducia al tecnico ufficializzando come nuovo Ds Giovanni Manna, proveniente dalla Next Gen ...Il cambio di posizione dopo aver chiuso le pendenze con la giustizia sportiva italiana, lo strappo con il passato e l'esigenza di avere stabilità e certezze per il futuro: ecco cosa ha spinto i bianco ...