(Di giovedì 8 giugno 2023) di Andrea Vivaldain uno degli orfanotrofi di Khartoum sono 50 i bambini morti di famenessuno ha potuto occuparsi di loro dall’inizio del conflittoese. Dal 23 febbraio 2022 ad oggi abbiamo assistito ad un Occidente iperattivo nell’aiuto ai profughi ucraini: i corridoi umanitari prontamente attivati hanno portato in salvo (giustamente) migliaia di civili negli stati europei e stanziamenti corposi sono fluiti al governo di Kiev per supportare la popolazione; il tutto sostenuto da una pressionetica continua e persistente in merito al devasto in corso in Ucraina, che ha inorridito i cittadini dell’ovest agevolando sull’onda dell’indignazione e della paura i corposi stanziamenti degli stati occidentali (persino per l’invio di armi). Tornando al, ...

... oltre che di cooperazione economica specialmente in campo energetico e tecnologico, di come raggiungere un'intesa politica per porre fine allain Yemen, del conflitto in, da dove i ...Laintra due generali rivali per il controllo del Paese è devastante sotto tanti punti di vista. Migliaia di civili sono stati uccisi, altre migliaia feriti e più di 1 milione di ...Erdogan, come detto, si è proposto come pacificatore anche nel contesto del Kosovo e ancora prima in quello del, Paese africano ancora una volta alle prese con unainterna . Un ...

La guerra in Sudan è scomparsa dai media: c’è solo l’Ucraina. Perché questo doppio standard Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L’esercito sudanese sta avanzando nella capitale, mentre le milizie hanno conquistato una base militare in Darfur. di ANBAMED A Khartoum è una guerriglia urbana che mette in pericolo la (...) ...