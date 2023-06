La Germania è un partner strategico (anche) nei rapporti con l’Africa. Parla l’amb. Valensise

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Sono fiducioso che sull’immigrazione troveremo una risposta comune a livello europeo”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine dell’incontro con il premier italiano Giorgia Meloni, conferma la linea espressa nell’intervista al Corriere di questa mattina. L’Italia è “une importante per la”. Tanti sono stati i temi trattati nel corso del bilaterale: dall’energia alla difesa, passando per le questioni economiche: l’accordo industriale Ita-Lufthansa, il Piano d’azione (la cui firma è prevista entro al fine di quest’anno in occasione di un vertice intergovernativo in) e, chiaramente, i flussi migratori. “Da questo incontro emerge una chiara volontà di rafforzare itra i due Paesi. Ed è molto positivo il fatto che siano stati trattati molti temi, con grande profondità”. La pensa ...

...di Francia e, le cui manifestazioni all'estero incidono quasi per il 30% del fatturato complessivo". Il sistema fiere funziona e va sostenuto Secondo Francesco Calvi Parisetti,...Niente di buono arriva aidalla stagnazione in: vale per l'Est europeo, ganglio produttivo per l'auto tedesca, come per l'Italia. Si complicano le condizioni nelle quali si muove la ......ed intensificare il nostro dialogo bilaterale grazie anche al Piano d'Azione tra Italia e...parternariati sul fronte dell' attrazione di manodopera qualificata in selezionate nazioni...

Dalla gestione dei flussi migratori alla diversificazione energetica: tanti i temi al centro del faccia a faccia Meloni-Scholz