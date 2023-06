La Fiorentina contro il West Ham | «Biraghi ferito ci ha condizonato»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il comunicato ufficiale pubblicato dallasu quanto accaduto a Cristiano. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato ufficiale della. COMUNICATO – «Lacondanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano, durante la Finale di UECLHam. Il giocatore è stato infatti colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla curva appartenente ai tifosi delHam, mentre al minuto 33 del primo tempostava per battere un calcio d’angolo proprio sotto la tifoseria londinese. Questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche ...

"Lacondanna fortemente quanto successo al proprio capitano Cristiano Biraghi durante la finale di Conference Leagueil West Ham ed è certa che la Uefa valuterà approfonditamente l'...FIRENZE - La, con una nota ufficiale, prende posizioneil comportamento di una parte dei sostenitori del West Ham. Il fatto è accaduto nel corso della finale di Conference League all'Eden Arena ......sera a Pragail West Ham, Cristiano Biraghi è stato colpito da un oggetto lanciato dal settore occupato ai tifosi degli Hammers. Dopo aver sanguinato copiosamente, il terzino della...

Tifoso Fiorentina con sciarpa anti Juve, al fischio finale sui social... Tuttosport

Riascolta Viola di rabbia di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dopo le sconfitte della Roma contro il Siviglia in Europa League e della Fiorentina contro il West Ham in Conference League , l’ultima speranza per l’Italia di… Leggi ...