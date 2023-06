La Fiorentina alza la voce | il duro comunicato sull’incidente di Biraghi

(Di giovedì 8 giugno 2023) All’Eden Arena di Praga laè uscita sconfitta contro il West Ham per 2-1 nella finale di Conference League. Il rigore di Benrahma e il sigillo allo scadere di Bowen hanno deciso il match, portato momentaneamente in parità da Bonaventura a metà ripresa. Un epilogo amaro per la squadra di Italiano, che ha dovuto fare i conti anche con l’esuberanza dei tifosi inglesi nel corso del primo tempo. Poco dopo la mezz’ora infatti Biraghi è stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti, causandogli una vistosa ferita sanguinante. All’indomani della partita, ad intervenire è stato lo stesso club viola con un importantesulla vicenda. IldellaLaha deciso di diramare unin merito all’accaduto, condannando il grave episodio ...

Il West Hamal cielo la Conference League . A Praga i 95 minuti della finale europea hanno visto gli Hammers trionfare ai danni dellache tiene molto la palla ma paga una linea difensiva troppo ...Il West Hamil trofeo, dopo essere rimasto a secco in Europa per 58 anni. Il quotidiano scrive:... il Corriere della Sera sottolinea che di gol così lane ha presi troppi in due anni. '...E' il 2 - 1 che annichilisce le speranze della, il cui assalto finale non porterà a nulla. A festeggiare è il West Ham, chela coppa e si qualifica alla prossima Europa League. " foto ...

La Fiorentina alza la voce: il comunicato sull’incidente di Biraghi Rompipallone

La squadra di Italiano fa la partita ma viene beffata nel finale da un gol di Bowen: rivivi le emozioni del match ...La seconda finale persa nel giro di due settimane ha inevitabilmente amareggiato Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina. Il presidente dei gigliati, appena messo in piede in Italia direttamente d ...