La fiaccolata a Sant' Antimo per Giulia Tramontano ? Video

(Di giovedì 8 giugno 2023), luogo di nascita diTramontano, tiene unain onore della ragazza 29enne, massacrata dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, insieme al bimbo che teneva in grembo

Le parole del sindaco di'Antimo 'Al momento non ci risulta alcun rinvio , lasi farà'. Così il sindaco di'Antimo Massimo Buonanno in merito alla possibilità che venga rinviata a ...È stata rimandata a domani sera laorganizzata per Giulia Tramontano a'Antimo , il paese del Napoletano dove è cresciuta e dove oggi è avvenuto un duplice omicidio. Il messaggio della sorella di Giulia A postare il ...Una vicenda che scuote di nuovo la comunita' di'Antimo, gia' alle prese con la morte di Giulia ... Stasera, alle 19, e' prevista unaper ricordarla.

Stasera a Sant'Antimo la fiaccolata per ricordare Giulia Tramontano Fanpage.it

Un terribile sospetto diventato un'ossessione. Un delitto d'onore come si consumavano nei secoli scorsi. C'è una ferita familiare dietro il duplice delitto che ha scosso la città di Sant'Antimo. Due g ...Alla fiaccolata in onore di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa insieme al bimbo che portava in grembo dal suo compagno, partecipano anche gli studenti dell'Istituto comprensivo statale di Sant'Antim ...