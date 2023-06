La famiglia di Ilary Blasi mette i lucchetti ai campi della scuola calcio | salta il memoriale per la morte del padre di Francesco Totti

(Di giovedì 8 giugno 2023) La battaglia legale tranon si arresta e non risparmia neanche il secondo memorial per il papà del capitano. Laè stata infatti costretta a rinviare l’evento, come ha spiegato il fratello dell’ex capitanoRoma, Riccardo: “Con profondo rammarico siamo costretti ad annunciare lo spostamento del memorial dedicato alla memoria di mioprematuramente scomparso a seguito delle complicanze da Covid”, ha scritto in un post sui social. Quindi ha spiegato: “Il rinvio è maturato a seguitoscelta arbitraria ed illegittima dei gestori deidi rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati”. Infatti, la, contrariata per ...

Estratto dell'articolo di Gianluca Piacentini per roma.corriere.it Francesco TottiBlasi duellanti by Macondo Lunedì pomeriggio i genitori che hanno accompagnato i loro ragazzi al centro sportivo della Longarina sono stati rimandati a casa insieme insieme ...Per quanto riguarda le ragazze, la FITP ha nominato Arianna Silvi,Pistola, Nicole Molaro e ...varietà di proposte sportive a prezzi convenienti per il divertimento di tutta laIl giudice Francesco Frettoni del Tribunale civile di Roma ha deciso, l'altro giorno, per 'l'affido condiviso' dei Rolex cheaveva prelevato dalla cassetta di sicurezza dellalo scorso ...

La famiglia di Ilary chiude i campi: Totti annulla il ricordo del padre Corriere dello Sport

Va davvero sempre peggio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Per colpa della conduttrice salta il memorial per papà Enzo Totti ...Memorial Enzo Totti. La famiglia di Francesco Totti è stata costretta a rinviare il memorial per Enzo Totti: i motivi della decisione.