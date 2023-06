La distruzione della diga è un boomerang per Mosca | voleva colpire gli ucraini | si ritrova con mezzi distrutti e terreni persi – L’analisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’idea che Vladimir Putin esasperato dalla controffensiva ucraina abbia deciso di dare una dimostrazione di quanto possa essere terribile la sua reazione, una volta che viene messo all’angolo, è una leggenda metropolitana circolata nelle ore successive al crollodi Nova Kakhovka e alla successiva alluvione nell’oblast di Kherson sulla quale molti esperti si sono spesi. Non ha senso parlarne perché quello che abbiamo davanti agli occhi non è lo scatto di collera di un dittatore disperato e crudele, ma una situazione più simile alla catastrofe di Chernobyl, almeno analizzando le cause: si è trattato di un errore determinato da un mix di imperizia, arroganza e stupidità. Per capire che cosa è successo dobbiamo, prima di tutto, conoscere la geografia del territorio attraversato dal fiume Dnepr posto tra il sesto e ultimo bacino idrico ...