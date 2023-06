La disperazione del papà della bimba morta in auto | Ero convinto di averla lasciata all' asilo

Leggi su today

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Non so cosa sia accaduto, erodi avere lasciato mia figlia all'". In queste parole c'è tutta ladelpiccola di 14 mesi trovatamercoledì all'interno dell'di famiglia posteggiata alla Cecchignola, a Roma. L'uomo, carabiniere di 45 anni che lavora...