La Corrida di Corrado e il retroscena sui cannoli della moglie del Maestro Pregadio

(Di giovedì 8 giugno 2023) La– dilettanti allo sbaraglio è il programma associato da sempre aMantoni. Sua, Marina Donato, ha parlato del programma di cui era anche prima produttrice e poi autrice, svelando numerosi, aneddoti, tra cui i rinfreschi organizzati dietro le quinte dalla troupe, gli autori e gli altri membri dello staff. Un rinfresco settimanale che diventò una “gara” a chi portava le cose più buone, trafatti al momento dalladel, braciolette, panini e altro ancora Ladiinfatti era anche un momento di convivialità dietro le quinte come racconta sempre la: “C’era la guerra dei rinfreschi. Ogni settimana, a rotazione, durante le prove un reparto organizzava ...

Alla domanda riguardo le sue icone ispiratrici della tv, Paolo Bonolis ha risposto 'e Vianello'. 'Sentivo per radio laquando andavo a Ostia con mamma e papà. Vianello lo incontrai la ...Nonostante il suo desiderio iniziale fosse quello di diventare un'attrice teatrale, fua notarla e a farla esordire in televisione nel programma La. Antonella ricorda con nostalgia ...I maestri della tv di Bonolis Paolo Bonolis considera i suoi maestrie Vianello: 'Sentivo per radio laquando andavo a Ostia con mamma e papà. Vianello lo incontrai la prima volta una ...

"La Corrida" di Corrado torna sul palco con BarbieBubu Cronaca Qui

Le tappe della vita privata del conduttore, dal divorzio dalla prima moglie Luciana Guerra alle seconde nozze con Marina Donato dopo anni di convivenza ...Chi sarà il prossimo allenatore della SSC Napoli Con l'addio di Luciano Spalletti, il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo tecnico: il toto-nome è già partito da qualche settim ...