Kvara prolunga con il Napoli | nuovo contratto e aumento di stipendio

Nella ripresa il Napoli passa con Anguissa (1 - 0), dopo cheaveva chiamato a una grande parata Onana. Inzaghi fedele al turn over mette dentro Brozovic e Acerbi per Barella e Bastoni, poi ...Nella ripresa il Napoli passa con Anguissa (1 - 0), dopo cheaveva chiamato a una grande parata Onana. Inzaghi fedele al turn over mette dentro Brozovic e Acerbi per Barella e Bastoni, poi ...

CdS – Kvara prolunga il suo contratto. I dettagli MondoNapoli

Il giocatore georgiano ha già fatto sapere di voler restare a Napoli per la prossima stagione, pronto un adeguamento contrattuale.Il manager di Khvicha conferma la volontà di proseguire insieme: "Noi e il club vogliamo trovare un accordo e andare avanti" ...