Kvara - Coca Cola | il Napoli dà il via all' edizione limitata solo in Georgia

nazionale Il volto di Kvaratskhelia sulle bottiglie di- Cola (global partner del Napoli) per sostenere la manifestazione è un indizio concreto sulla possibilità che rientri tra i ...Le bottiglie di- Cola con l'immagine difaranno parte di un progetto a supporto dei Campionati Europei Uefa Under 21, che si disputeranno in Georgia e Romania. Di seguito il comunicato ...... però, è il classico tergicristallo offensivo: un destro puro che, come suo 'fratello', ama ... Leggi anche Come gioca Redondo jr e in cosa assomiglia a papà Non aveva i soldi per laCola, ...

Il Napoli conferma l'accordo con Coca-Cola per le bottiglie con l ... IlNapolista

"A seguito alle informazioni diffuse nelle ultime settimane, Coca Cola e SSC Napoli confermano l'accordo per la realizzazione di bottiglie Coca Cola con ...“A seguito alle informazioni diffuse nelle ultime settimane, Coca-Cola e Ssc Napoli confermano l’accordo per la realizzazione di bottiglie Coca-Cola con l’immagine del giocatore Khvicha Kvaratskhelia” ...