Kiev | per inondazioni a rischio milioni tonnellate di raccolti

"E' stata una sorpresa ancheme", ammette dopo la nomina firmata Schlein . Peccato che le ... Però il tema è come aiutarea superare questa guerra. Non credo nella vittoria militare , cioè ...L'Ucraina potrebbe perdere diverse milioni di tonnellate di raccolti a causa delle inondazioni causate dalla distruzione della diga di Kakhovka nel sud del paese. Lo ha affermato oggi il ministero ...In questa fase non e' facilenessuno, pero' tutte le persone che hanno una responsabilita' capiscono quanto difendere la sovranita', la liberta' degli ucraini sia condizione fondamentale...

Kiev: '42mila persone a rischio per l'esplosione della diga' - Mondo Agenzia ANSA

L'Ucraina potrebbe perdere diverse milioni di tonnellate di raccolti a causa delle inondazioni causate dalla distruzione della diga di Kakhovka nel sud del paese. Lo ha affermato oggi il ministero del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...