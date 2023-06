Karate | la Premier League fa tappa a Fukuoka | l’Italia vuole brillare prima di concentrarsi sugli European Games

Per Busato, a cui non è bastata una prestazione eccellente (26.1) dopo il recente quinto posto allaLeague di Rabat (Marocco) , si tratta della dodicesima medaglia agli assoluti di, ...Testimonial d'eccezione della tre giorni dialla Kioene Arena sarà Mattia Busato, laureatosi ... dopo aver registrato lo scorso weekend un lusinghiero quinto posto allaLeague di Rabat (...Busato è reduce da un quinto posto allaLeague di Rabat (Marocco), dove è approdato fino ... dedicato a questo precipuo stile dioriginario delle isole Okinawa. Il medagliere delle ...

Karate, Premier League 2023 Fukuoka: i convocati dell'Italia: tredici azzurri in gara nel Sol Levante OA Sport

More than 300 athletes are due to compete at the third Karate 1-Premier League leg of the season in Fukuoka. The event at Fukuoka Kokusai Centre will see the martial art return to Japan - the ...Mancano meno di ventiquattro ore all'inizio della terza Karate 1- Premier League, competizione in programma in Giappone, nello specifico a Fukuoka, da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Per l'appuntament ...