Juve | vicino Mazzocchi | i dettagli

... 'starealla squadra con nuove aspettative, cosa fa la società Conferma Allegri come dire '... Fanno incazzare anche a me alcune scelte della società mai condivise na lanon l'abbandono' e ...... ma nel corso della stagione è stato seguito dada diversi club di Serie A. Al momento le ... Boloca è cresciuto nelle giovanili dellae quattro anni fa era finito in Serie D, al Fossano. ...L'ho fatto esordire in Under 18, mi sentoa lui, ed è un ragazzo che con me ha sempre ... Belle parole anche per l'attaccante della: 'Basta che ci dia quello che è capace di fare. Siccome l'...

Calciomercato.com - Mazzocchi vicino alla Juventus: alla ... Goal.com

Calciomercato Juve, è arrivato il momento di parlare seriamente del futuro ... ma ci sono anche club della Premier League e della Liga che lo seguono da vicino. Tuttavia, sembra che il Real Madrid ...Zaniolo-Juve, i bianconeri tornano a pensare al fantasista e in estate potrebbe riaprirsi la trattativa: ecco la strategia bianconera.