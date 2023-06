(Di giovedì 8 giugno 2023) TORINO -, lanon molla. Adrien potrebbe aver giocato a Udine la sua ultima gara in bianconero: non è una novità, il suo contratto è in scadenza e le vicende extra campo non hanno permesso ...

TORINO - Rabiot , lanon molla. Adrien potrebbe aver giocato a Udine la sua ultima gara in bianconero: non è una ... Mache la società ha confermato definitivamente il tecnico lo scenario ...Calciomercato, colpo 'esotico' in difesa: 30 milioni per il talento brasilianoAyrton Lucas ... sul capo del calciatore pendeuna clausola rescissoria da 30 milioni di euro non propriamente ...aspettiamo sabato, e speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte, magari sperando che ad un ... Vuoi vedere che chi gioca meglio alla fine non vince Ma laquest'anno, oltre che il corto ...

Juve, ora tutto per il sì di Rabiot e Alex Sandro può partire Corriere dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nell'ottobre 2020, Marcus Thuram, accostato nelle ultime ore al Milan, aveva svelato la sua "vecchia fede" rossonera: "Non ...Ruolo Un numero 10 dallo spiccato eclettismo, tanto che puoi ammirarla sugli esterni oppure in appoggio all'attaccante centrale. Segni particolari Un mancino incantevole tanto quanto rovinoso per le ...