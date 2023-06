Juve | avanti con Allegri | il pensiero di Elkann

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lantus in questo anno di transizione ha deciso di continuare sulla strada intrapresa due stagioni fa con MassimilianoLantus in questo anno di transizione ha deciso di continuare sulla strada intrapresa due stagioni fa con Massimiliano. Secondo quanto riportato da Repubblica, ildisarebbe quello che in una stagione difficile nessuno poteva fare meglio dell’allenatore bianconero.

... tocca al traghettatore Giovanni Manna portarele trattative insieme al d.g. Francesco Calvo. Per Alvaro e Nicolò laresta la, anche senza la Champions League. Zaniolo, dopo il ...Resiste Massimiliano Allegri.con lui per forza, per 40 milioni di euro tanto sarebbe costato alla Juventus dare il benservito a un allenatore che per due anni di fila non ha vinto niente. L'ottava stagione bianconera di ...Laviene da un periodo di successi straordinari e quello che abbiamo vissuto non ha aiutato a ... Andiamocon la massima umiltà e il massimo impegno". La Juventus del futuro, dal punto di ...

Juve avanti con Allegri. E Manna farà il mercato ilGiornale.it

Lo spagnolo è pronto a ridursi lo stipendio per diventare bianconero per la terza volta. L'ex Roma può lasciare Istanbul in prestito ...Dusan Vlahovic è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta importante: il Real Madrid si fa avanti. La Juve ha concluso la stagione con un successo ma non è riuscita ...