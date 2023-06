Jokic - Murray mostruosi! Denver sbanca Miami e va avanti 2 - 1

Trascinati dalla coppiai Nuggets così superano gli Heat 109 - 94, passando a condurre 2 - 1 nella serie. Partita davvero spaziale per il serbo e il canadese che diventano la prima ...La prestazione storica di Nikolae Jamalvale alle stelle di Denver i voti più alti di gara - 3, ma se i Nuggets sono riusciti a vincere a Miami è anche per merito del roookie Christian Braun in uscita dalla panchina. ...... con una storica doppia tripla di Nikola: 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per il due volte mvp serbo. Fondamentale per Denver anche l'apporto di Jamal, con i suoi 34 punti. .

NBA Finals 2023: Jokic e Murray fanno la storia, Denver sbanca Miami e vola sul 2-1 OA Sport

