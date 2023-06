JLR | nuova identità aziendale per Jaguar Land Rover

(Di giovedì 8 giugno 2023), JLR, ha presentato la, che è parte integrante della sua impostazione" House of Brands ". Labrand identity mira a mettere in evidenza il ...

Laidentitàporterà trasparenza per i nostri clienti e fungerà da elemento aggregante per i nostri quattro distinti marchi britannici." Il processo creativo alla base dellaidentità ...... eccole in video! SEMI -Degli interni , non abbiamo ancora immagini. Novità di un certo ... Anche riguardo a eventuali modifiche tecniche , finoraè invece stata piuttosto riservata. Ci ...... desiderabilità, capacità e raffinatezza senza pari", afferma Nick Collins , Executive Director, Vehicle Programmes,. Laammiraglia del Modern Luxury non brilla soltanto per prestazioni: a ...

Jaguar Land Rover si chiamerà in futuro semplicemente JLR ... Agenzia ANSA

Jaguar Land Rover ha presentato oggi la sua nuova corporate identity JLR. Questa ha l’obiettivo di eliminare qualunque tipo di ...Jaguar Land Rover, nuova identità aziendale per JLR. La "casa dei Marchi" Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar sempre più ...