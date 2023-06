IWA | Info & Card finale Live @ Caffè Grimaldi

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lee ladel prossimo Show della IWA, in programma Venerdì 9 Giugno a Fontana Liri (FR): IWAVenerdì 9 Giugno – Fontana Liri (FR)– Via Corso Trieste Inizio Ore 21 – Ingresso Gratuito Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) Vs VP Dozer Tag Team MatchRoman Dinasty (Dave Blasco; Flavio Augusto) Vs Two Bastalanders (Zero The Fool; Tao Man) Astaroth Vs Uragano Nero Nick “Judo Warrior” Fedeli Vs Davide Adamiline; Prenotazioni tavoli 3348746722