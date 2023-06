Italia-USA oggi in tv | Nations League volley 2023 | orario 8 giugno | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023)giovedì 8(ore 22.30) si gioca-USA, match valido per ladimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ottawa (Canada) per disputare la seconda partita nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Dopo la sconfitta per 3-0 maturata due giorni fa contro l’Argentina, la nostra Nazionale cerca un pronto riscatto contro la compagine a stelle e strisce. I Campioni del Mondo hanno subito una doppia rimonta contro l’Albiceleste e devono necessariamente rialzare la testa. LA DIRETTA LIVE DI-USA DIDALLE 22.30 Il CT Fefé De Giorgi punterà in particolar modo sull’opposto Yuri Romanò, ma anche sugli schiacciatori Tommaso Rinaldi, Mattia Bottolo, Francesco Recine, sul libero Fabio ...