Italia U21 | prosegue la preparazione in vista dell’Europeo Mornati in visita a Tirrenia

(Di giovedì 8 giugno 2023) La Nazionalena Under 21la propria marcia di avvicinamento verso l’Europeo di categoria. Nella giornata odierna la squadra guidata dal ct Paolo Nicolato ha effettuato una doppia seduta di allenamento presso il CPO di. Considerate le defezioni di ieri di Moise Kean e Niccolò Pierozzi sono 27 i calciatori rimasti a disposizione del tecnico, che martedì 13 giugno sarà chiamato a scegliere i 23 ragazzi che prenderanno parte al torneo continentale. Nel pomeriggio la squadra ha ricevuto ladel segretario generale del Coni, Carlo, ha voluto fare il proprio in bocca al lupo ai giocatori: “La squadra olimpica è unica e fatta di tanti atleti e all’interno di questa squadra ci sono le squadre. Siete tutti parte di una grandissima famiglia. Purtroppo il calcio ha mancato ...

Per un Kean perso (e ieri sera ha lasciato il ritiro anche Pierozzi della Reggina) in vista dell'Europeo che comincerà il 21 giugno (per l'il 22 contro la Francia) Nicolato ha però ritrovato ...Roberto Mancini, Ct dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 riguardo i convocati dell'per i prossimi Europei Roberto Mancini, Ct dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 riguardo i convocati dell'per i prossimi Europei. Le sue dichiarazioni: "L'Under 21 deve ...Dopo lo splendido finale di stagione vissuto con la maglia della Roma, Edoardo Bove si appresta a trascinare anche l'Under - 21 ai prossimi Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia . Il commissario tecnico della giovane Nazionale, Paolo Nicolato , punterà sicuramente ...

La presa di posizione dell'attaccante di proprietà della Juventus dopo aver lasciato il ritiro della nazionale giovanile ...L’attaccante della Juventus Moise Kean ha deciso di lasciare il ritiro dell’Italia U21 per mancanza di motivazioni ...