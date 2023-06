Italia U20-Corea del Sud | le probabili formazioni

Mondiali Under 20, l'Italia insegue la finale: alle 23 la sfida con la Corea del Sud Sky Sport

Italia - Corea del Sud, questa sera alle 23 la semifinale del Mondiale Under 20 all'Estadio La Plata, in Argentina. La partita sarà visibile su Rai 2 e in streaming gratis su RaiPlay.Dall’Audace Molfetta alla semifinale di un Mondiale con l’Italia, mentre le big già gli strizzano l’occhio. Gabriele Guarino, il difensore dell’Empoli che piace a Maurizio Sarri per la sua capacità di ...