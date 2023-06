Italia Loves Romagna su Rai1. Ecco il cast

(Di giovedì 8 giugno 2023)Uniti per la solidarietà. Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) si terrà, concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla. L’evento sarà trasmesso su. 11 anni dopoEmilia, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-, la musicana torna ad unirsi sul palco per aiutare concretamente lae i suoi abitanti. I cantanti attesi sul palco sono: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, ...

Presente è anche il nome di Elisa, che nel 2012 aveva già preso parte all'iniziativa benefica Italia Loves Emilia, un evento organizzato da Ligabue per ... Proseguono i lavori in vista di Italia Loves Romagna. Nella mattina di oggi, mercoledì 7 giugno, il Sottosegretario con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi e il Presidente della Regione Emilia-Romagna ... Al centro della riunione, la condivisione e l'approfondimento di alcuni aspetti operativi del concerto "Italia Loves Romagna", in particolare collegati alle finalità benefiche e alla raccolta fondi

